Які далекобійні ракети є в України: експерт розповів (інфографіка)

Україна має Storm Shadow, Harpoon, HARM та ATACMS, які раніше були отримані від країн Заходу. Є і нові українські зразки, зокрема, нова ракета-дрон "Паляниця" і не тільки...
Відомий західний OSINT-дослідник H.I. Sutton підготував ілюстрацію з лінійкою далекобійних ракет України, здатних уражати наземні цілі.
Інфографіку та короткий опис до зображених зразків опубліковано на сайті аналітика.
В першу чергу, звертає на себе увагу гігантська ракета, підписана як SA-5 Gammon. Це ніщо інше як натівська класифікація добре відомого радянського ЗРК С-200, створеного ще у 60-ті.
Раніше Україна використала щонайменше кілька таких ракет у доволі незвичної для них ролі зброї класу "поверхня-поверхня". І хоча формально це далекобійна зброя, ракета не дуже підходить для сучасної війни, являючи собою "відчайдушний захід".
Також на зображенні можна бачити старий радянський розвідувальний БПЛА Ту-143, який Україна модернізувала та використовувала для ударів по території РФ.
Окрім цього, на ілюстрації присутні ракети Storm Shadow, Harpoon, HARM та ATACMS, які раніше були отримані від країн Заходу. Є і нові українські зразки, зокрема, нова ракета-дрон "Паляниця".
У нижньому правому кутку можна бачити боєприпас AGM-154 JSOW, який взагалі-то не є ракетою у класичному розумінні. Втім, його також можна назвати "далекобійним", адже дальність JSOW може досягати 130 км.
Зазначимо, що раніше JSOW вже інтегрували до складу арсеналу винищувача F-16, отже, Україні не потрібно буде проводити додаткових технічних робіт.
Нагадаємо, в новому пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки нададуть Україні планувальні бомби Joint Standoff Weapon (JSOW), дальність ураження яких сягає до 130 км, а також інше важливе для перемоги України озброєння.
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