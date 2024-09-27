Какие дальнобойные ракеты есть у Украины: эксперт рассказал (инфографика)

Украина имеет Storm Shadow, Harpoon, HARM и ATACMS, ранее полученные от стран Запада. Есть и новые украинские образцы, в частности, новая ракета-дрон "Паляница" и не только...

Известный западный OSINT-исследователь HI Sutton подготовил иллюстрацию с линейкой дальнобойных ракет Украины, способных поражать наземные цели.

Инфографика и краткое описание изображений опубликованы на сайте аналитика.

В первую очередь, обращает на себя внимание гигантская ракета, подписанная как SA-5 Gammon. Это не что иное как натовская классификация хорошо известного советского ЗРК С-200, созданного еще в 60-х.

Ранее Украина использовала по меньшей мере несколько таких ракет в достаточно необычной для них роли оружия класса "поверхность-поверхность". И хотя формально это дальнобойное оружие, ракета не очень подходит для современной войны, являя собой "отчаянное мероприятие".

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Также на картинке можно увидеть старый советский разведывательный БПЛА Ту-143, который Украина модернизировала и использовала для ударов по территории РФ.

Кроме того, на иллюстрации присутствуют ракеты Storm Shadow, Harpoon, HARM и ATACMS, ранее полученные от стран Запада. Есть и новые украинские образцы, в частности новая ракета-дрон "Паляница".

В нижнем правом углу можно видеть боеприпас AGM-154 JSOW, который вообще не является ракетой в классическом понимании. Впрочем, его также можно назвать "дальнобойным", ведь дальность JSOW может достигать 130 км.

Дальнобойное оружие Украины/Фото: hisutton.com

Отметим, что ранее JSOW уже интегрировали в состав арсенала истребителя F-16, поэтому Украине не нужно будет проводить дополнительные технические работы.

Напомним, в новом пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине планировочные бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW), дальность поражения которых достигает 130 км, а также другое важное для победы Украины вооружение.

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