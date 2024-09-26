США передадут Украине бомбы для F-16: в ABC назвали дальность

США в новом пакете помощи Украине передают планировочные бомбы American Joint Standoff Weapon (JSOW). Дальность поражения этих бомб достигает 110 км.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя Пентагона.

Как сказал журналистам представитель Минобороны США, впервые украинские военные получат планировочные бомбы JSOW в рамках пакета помощи на 375 млн долл., объявленного накануне.

Эти бомбы могут устанавливаться на истребителе F-16, которые получила Украина. Боеприпасы имеют выдвижные крылья, которые помогают достигать целей на расстоянии до 70 миль (около 110 км).

Существует несколько версий JSOW. По словам чиновника, Украина получит бомбы, оснащенные кассетными боеприпасами.

Источники издания также информируют, что вскоре США объявят о выделении Украине более 2 млрд долл. помощи в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Заметим, что в отличие от пакета на 350 млн долл., в рамках которого США отправляют Украине вооружение из своих запасов, средства USAI используются для контрактов на закупку помощи. Реализация контрактов может занять месяцы или годы. По словам американского чиновника, новая помощь пойдет в основном на закупку боеприпасов для Украины.

Напомним, ранее в Пентагоне объявили, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на 375 млн долл.

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