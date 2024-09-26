США передадуть Україні бомби для F-16: в ABC назвали дальність

Існує кілька версій JSOW, але Україна отримає ті бомби, які оснащені касетними боєприпасами.

США у новому пакеті допомоги для України передають планувальні бомби American Joint Standoff Weapon (JSOW). Дальність ураження цих бомб сягає до 110 км.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на представника Пентагону.

Як сказав журналістам представник Міноборони США, це вперше українські військові отримають планувальні бомби JSOW у межах пакета допомоги на 375 млн дол., оголошеного напередодні.

Ці бомби можуть встановлюватися на винищувачі F-16, які отримала Україна. Боєприпаси мають висувні крила, які допомагають досягати цілей на відстані до 70 миль (близько 110 км).

Існує кілька версій JSOW. За словами чиновника, Україна отримає ті бомби, які оснащені касетними боєприпасами.

Джерела видання також інформують, що невдовзі США оголосять про виділення Україні понад 2 млрд дол. допомоги у межах ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Зауважимо, на відміну від пакета на 350 млн дол., у межах якого США відправляють Україні озброєння зі своїх запасів, кошти USAI використовуються для контрактів на закупівлю допомоги. Реалізація контрактів може тривати місяці або роки. За словами американського посадовця, нова допомога здебільшого піде на закупівлю боєприпасів для України.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні оголосили, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 375 млн дол.

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