Тарологиня передбачила добрі новини на фронті: це станеться уже в жовтні

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня передбачила, які добрі новини будуть у жовтні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Військові призначення, зміни у війську та військові здобутки і перемоги. Їх буде багато. Посилення війська, збільшення зарплатні, збільшення і особового складу і якигось технічних засобів. Виганяємо ворога або прориваємось до ворога. Дай Бог", - сказала вона.

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