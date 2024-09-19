Астрологиня передбачила, коли закінчиться війна в Україні

Астрологиня зробила передбачення про закінчення війни в Україні.
Астрологиня та тарологоня Відаюча Ма Ірина назвала подію, після якої може закінчитись війна в Україні.
Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Астрологиня зазначила, що війна в Україні може закінчитись домовленостями.
"Якщо раніше ми говорили, що повинно відбутись щось колосальне, щоб війна закінчилась. Я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде про домовленості. Війна закінчиться тодік, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій", - сказала Відаюча Ма Ірина.
Вона зазначила, що "відбудеться якийсь процес, хтось збереться і вони знайдуть дуже цікавий вихід". Вона зазначила, що цей вихід буде не комфортний ні Україні, ні Росії.
"Так, це буде цього року. Перші кроки почнуться у цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки", - сказала вона.
Вона додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів.
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