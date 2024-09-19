Астрологиня передбачила, коли закінчиться війна в Україні

Астрологиня та тарологоня Відаюча Ма Ірина назвала подію, після якої може закінчитись війна в Україні.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологиня зазначила, що війна в Україні може закінчитись домовленостями.

"Якщо раніше ми говорили, що повинно відбутись щось колосальне, щоб війна закінчилась. Я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде про домовленості. Війна закінчиться тодік, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій", - сказала Відаюча Ма Ірина.

Вона зазначила, що "відбудеться якийсь процес, хтось збереться і вони знайдуть дуже цікавий вихід". Вона зазначила, що цей вихід буде не комфортний ні Україні, ні Росії.

"Так, це буде цього року. Перші кроки почнуться у цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки", - сказала вона.

Вона додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів.

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