Тарифи на воду в Україні можуть зрости: що про це відомо

В Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення.

Про це повідомив президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький.

З його слів, тарифи на воду не переглядали від 2021 року. 2023 року було зроблено спробу встановити нові ціни, проте уряд зупинив цей процес.

Він вважає, що водоканали перебувають на межі виживання, а зарплати їхніх співробітників, які становлять 13 тисяч гривень, украй низькі.

"Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема", — сказав він.

У великих містах тарифи на воду визначаються НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах вартість регулюється місцевими водоканалами. Це дає їм можливість самостійно збільшувати ціну на воду.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях.

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