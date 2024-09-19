Тарифы на воду в Украине могут возрасти: что об этом известно

В Украине существует необходимость увеличения тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщил президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий.

По его словам, тарифы на воду не пересматривались с 2021 года. В 2023 году была сделана попытка установить новые цены, однако правительство остановило этот процесс.

Он считает, что водоканалы находятся на грани выживания, а зарплаты их сотрудников, составляющие 13 тысяч гривен, крайне низки.

"Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема", — сказал он.

В крупных городах тарифы на воду определяются НКРЭКУ, тогда как в меньших населенных пунктах стоимость регулируется местными водоканалами. Это позволяет им самостоятельно увеличивать цену на воду.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть. Больше всего неплательщиков – в Днепропетровской и Харьковской областях.

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