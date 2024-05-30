Тарифи на воду в Україні: кому доведеться платити більше від 1 червня

Ціни на послуги з водопостачання та водовідведення для більшості водоканалів зросли.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила тарифи на водопостачання та водовідведення для нежитлових споживачів низки водоканалів. Це рішення ухвалив регулятор на засіданні 28 травня.

Про це повідомив очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк, пише "Укрінформ".

"Населення це не стосується", — уточнив Тарасюк.

Зокрема, тариф на централізоване водопостачання для непобутових споживачів у Києві підвищиться до 25,7 грн за кубометр (з ПДВ), як порівняти з поточними 16,16 грн.

Отже, від 1 червня діятимуть такі тарифи на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 грн

КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 24,53 грн

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 грн

"Львівводоканал" — 20,04 грн

"Чернівціводоканал" — 23,89 грн

"Київводоканал" — 21,42 грн

"Дніпропроводоканал" — 24,18 грн

"Житомирводоканал" — 32,34 грн

"Черкасиводоканал" — 20,19 грн

Водночас оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ) від 1 червня будуть такими:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 11,88 грн

КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 10,45 грн

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 6,87 грн

"Львівводоканал" — 9,02 грн

"Чернівціводоканал" — 10,28 грн

"Київводоканал" — 9,66 грн

"Дніпропроводоканал" — 11,69 грн

"Житомирводоканал" — 17,24 грн

"Черкасиводоканал" — 10,51 грн

Водночас тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення залишаються на рівні, встановленому на 24 лютого 2022 року.

Раніше стало відомо, що в Україні від 1 червня зростуть тарифи на електроенергію.

Читайте також: