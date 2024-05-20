Тарифи на комуналку в Україні: що здорожчало найбільше

В Україні зросли ціни на комунальні послуги. За період від квітня 2023 року до квітня 2024 року тарифи в середньому підвищилися на 12,9%.

Про це свідчать дані Держстату.

Наприклад, вартість електроенергії зросла на 69,7%, тоді як ціни на деякі інші послуги залишилися без змін.

Крім електроенергії, також зросли ціни на:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%

утримання та ремонт житла — на 3,2%

прибирання сміття — на 1,6%

Водночас тарифи на низку позицій залишилися без змін. До них належать:

водопостачання

каналізація

природний газ

гаряча вода, опалення

Нагадаємо, що в Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло.

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