Тарифи на комуналку в Україні: що здорожчало найбільше

Вартість електроенергії зросла на 69,7%.
В Україні зросли ціни на комунальні послуги. За період від квітня 2023 року до квітня 2024 року тарифи в середньому підвищилися на 12,9%.
Про це свідчать дані Держстату.
Наприклад, вартість електроенергії зросла на 69,7%, тоді як ціни на деякі інші послуги залишилися без змін.
Крім електроенергії, також зросли ціни на:
- послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%
- утримання та ремонт житла — на 3,2%
- прибирання сміття — на 1,6%
Водночас тарифи на низку позицій залишилися без змін. До них належать:
- водопостачання
- каналізація
- природний газ
- гаряча вода, опалення
Нагадаємо, що в Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло.
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