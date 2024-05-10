Підвищення тарифів на світло – в Міненерго зробили заяву

В Міненерго розповіли, чи зросте вартість електроенергії в Україні.

Міністерство енергетики зараз обговорює питання щодо підвищення вартості електроенергії для населення, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Ми обговорюємо, зокрема підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, зокрема допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, обговорюємо можливість підвищення тарифу", - розповіла вона.

Гринчук зауважила, що наразі рішення про здорожчання тарифів на електроенергію ще не ухвалене. Але вона не виключає, що, ймовірно, уряду доведеться підвищити тариф.

"Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", - зазначила заступниця міністра енергетики.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 8 травня завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами – є влучання в об'єкти енергетики.

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