Замах на президента: чому Зеленський звільнив генерала Рудя

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку начальника Управління державної охорони (УДО) генерала Сергія Рудя, не повідомляючи причини його звільнення. Цілком ймовірно, що це кадрове рішення пов’язане з тим, що двох співробітників УДО у званні полковників було затримано Службою безпеки України за підозрою в організації замаху на українського президента Володимира Зеленського, керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова та начальника СБУ Василя Малюка.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цю резонансну справу.

Указ президента Зеленського про звільнення генерала Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України було опубліковано 9 травня. Це сталося через два дні після того, як Служба безпеки України повідомила про затримання двох полковників УДО, які були завербовані 5-ю службою ФСБ РФ для підготовки вбивства президента України Володимира Зеленського.

Кого затримала СБУ

За інформацією джерел РБК-Україна в спецслужбах, одним із затриманих є начальник одного з департаментів Управління держохорони Андрій Гук.

Як повідомило видання “Страна”, Андрія Гука затримали в Конча-Заспі, де він має приватний будинок площею понад 500 квадратних метрів. При обшуку знайшли зброю, яка нібито зникла в УДО ще 24.02.22. Також знайшли докази його співпраці зі спецслужбами РФ.

Другого підозрюваного, полковника Деркача затримали того ж дня на Сумщині - він туди вирушив святкувати Великдень.

За інформацією ЗМІ, Андрій Гук був ставлеником начальника УДО генерала Сергія Рудя, який “привів” його у це відомство та начебто допомагав у просуванні по службі.

Як агенти РФ планували здійснити замах

За даними СБУ, одним із завдань агентурної мережі ФСБ, до якої входили згадані полковники УДО, був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити.

За інформацією правоохоронних органів, план ворога був такий: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію.

За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

Хто ще був під прицілом агентів ФСБ

Окрім Володимира Зеленського, Кремль планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

Голова СБУ Василь Малюк знав про підготовку агентів Росії вбити Зеленського та особисто його. "Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби", - зазначив він.

Хто у Росії курував організацію терактів

За даними СБУ, співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби курували організацію теракту. Це:

Максим Мішустін;

Дмитро Перлін;

Олексій Корнєв.

"Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором “кротів”, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними “опікувався” його колега Олексій Корнєв. Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Що загрожує затриманим

У підозрюваних проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Що говорять експерти

Військовий експерт, полковник ЗСУ, ексречник Генштабу Владислав Селезньов вважає, що для президента Росії Володимира Путіна могли готувати “подарунок” у вигляді вбивства українських ключових державних та військових посадовців.

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"Треба віддати належне професіоналізму представників СБУ. Тому що в умовах ретельно законспірованих агентів впливу, безпосередньо в УДО – тобто в структурі, яка відповідає за збереження життя й здоров'я нашого президента, – вдалося їх виявити. Це дуже крутий наслідок багаторівневої й довготривалої військової операції", – зазначив він.

Генерал армії у відставці, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, коментуючи викриття ворожої мережі, заявив, що Росія намагається активно вербувати осіб, які наближені до вищих посадових осіб України.

"Їхні сили та засоби націлені на вербування агентури і особливо співробітники, які знаходяться в близькому оточенні цих осіб. В першу чергу це в Офісі президента може бути в службі Державної охорони, яка забезпечує охорону вищих посадових осіб", – каже Маломуж.

За його словами, росіяни хочуть завербувати людей, які повністю знають розпорядок президента, гарантують безпеку глави держави та інших високопосадовців, знают його графіки, де він буде перебувати, плани і т.п.

Як відреагували у США

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр назвала "тривожними новинами" затримання двох полковників Управління держохорони України, які готували вбивство президента Володимира Зеленського.

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“Ми раді, що потенційній спробі вбити президента вдалося запобігти", – сказала речниця Білого дому.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер назвав плани російських спецслужб скоїти замах на президента Зеленського та інших високопосадовців свідченням аморальності російського режиму.

"Очевидно, це говорить лише про аморальність з боку режиму Путіна, яку ми бачимо від початку цього конфлікту", – сказав він.

Міллер запевнив, що Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з українською стороною щодо цього питання.

Нагадаємо, раніше затриманий СБУ полковник УДО, російський агент розповів, як планував вбити президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

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