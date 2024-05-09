Покушение на президента: почему Зеленский уволил генерала Рудя

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Управления государственной охраны (УГО) генерала Сергея Рудя, не сообщая о причинах его увольнения. По всей вероятности, это кадровое решение связано с тем, что два сотрудника УГО в звании полковников были задержаны Службой безопасности Украины по подозрению в организации покушения на украинского президента Владимира Зеленского, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова и начальника СБУ Василия Малюка.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом резонансном деле.

Указ президента Зеленского об увольнении генерала Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины был опубликован 9 мая. Это произошло через два дня после того, как Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух полковников УГО, завербованных 5-й службой ФСБ РФ для подготовки убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Кого задержала СБУ

По информации источников РБК-Украина в спецслужбах, одним из задержанных является начальник одного из департаментов Управления госохраны Андрей Гук.

Как сообщило издание "Страна", Андрей Гук был задержан в Конча-Заспе, где он имеет частный дом площадью более 500 квадратных метров. При обыске нашли оружие, якобы исчезнувшее в УГО еще 24.02.22. Также были обнаружены доказательства его сотрудничества со спецслужбами РФ.

Второго подозреваемого полковника Деркача задержали в тот же день в Сумской области — он туда отправился праздновать Пасху.

По информации СМИ, Андрей Гук был ставленником начальника УГО генерала Сергея Рудя, который "привел" его в это ведомство и якобы помогал в продвижении по службе.

Как агенты РФ планировали совершить покушение

По данным СБУ, одной из задач агентурной сети ФСБ, в которую входили упомянутые полковники УГО, был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить.

По информации правоохранительных органов, план врага был таков: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию.

По координатам здания, где должно было находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали нанести удар еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Кто еще был под прицелом агентов ФСБ

Кроме Владимира Зеленского, Кремль планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

Ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.

Глава СБУ Василий Малюк знал о подготовке агентов России убить Зеленского и лично его. "О нашей спецоперации знали ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы", — отметил он.

Кто в России курировал организацию терактов

По данным СБУ, сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы курировали организацию теракта. Это:

Максим Мишустин;

Дмитрий Перлин;

Алексей Корнев.

"В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", которые были завербованы еще до полномасштабного вторжения России. К тому времени их "опекал" его коллега Алексей Корнев. Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за границей обычно передавались и средства для агентов", — отметили в пресс-службе СБУ.

Что чревато задержанным

У подозреваемых проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Что говорят эксперты

Военный эксперт, полковник ВСУ, экс-пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев считает, что для президента России Владимира Путина могли готовить "подарок" в виде убийства украинских ключевых государственных и военных чиновников.

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"Надо отдать должное профессионализму представителей СБУ. Потому что в условиях тщательно законспирированных агентов влияния, непосредственно в УГО – то есть в структуре, отвечающей за сохранение жизни и здоровья нашего президента, – удалось их обнаружить. Это очень крутое последствие многоуровневой и долговременной военной операции", – отметил он.

Генерал армии в отставке, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, комментируя разоблачение вражеской сети, заявил, что Россия пытается активно вербовать лиц, приближенных к высшим должностным лицам Украины.

"Их силы и средства нацелены на вербовку агентуры и особенно сотрудники, которые находятся в близком окружении этих лиц. В первую очередь, это в Офисе президента может быть в службе Государственной охраны, которая обеспечивает охрану высших должностных лиц", — говорит Маломуж.

По его словам, россияне хотят завербовать людей, которые полностью знают распорядок президента, обеспечивают безопасность главы государства и других чиновников, знают его графики, где он будет находиться, планы и т.п.

Как отреагировали в США

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "тревожными новостями" задержание двух полковников Управления госохраны Украины, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского.

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"Мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить", — сказала спикер Белого дома.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер назвал планы российских спецслужб покушаться на президента Зеленского и других высокопоставленных чиновников свидетельством безнравственности российского режима.

"Очевидно, это говорит лишь об аморальности со стороны режима Путина, которую мы видим с самого начала этого конфликта", – сказал он.

Миллер заверил, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с украинской стороной по этому вопросу.

Напомним, ранее задержанный СБУ полковник УГО, российский агент рассказал, как планировал убить президента Украины Владимира Зеленского, а также главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова.

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