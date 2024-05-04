Россия объявила в розыск президента Зеленского

На сайте МВД РФ появилось сообщение о розыске Владимира Зеленского.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского по "статье" Уголовного кодекса РФ.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

На сайте МВД РФ опубликована фотография Владимира Зеленского и его данные.

Другие подробности россияне не сообщают.

Напомним, в конце 2023 года Россия объявила в розыск начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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