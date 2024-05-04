Росія оголосила у розшук президента Зеленського

На сайті МВС РФ з'явилося повідомлення про розшук Володимира Зеленського.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського за "статтею" Кримінального кодексу РФ.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

На сайті МВС РФ опубліковано фотографію Володимира Зеленського та його дані.

Інших подробиць росіяни не повідомляють.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Росія оголосила у розшук начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

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