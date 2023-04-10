Що не можна класти до великодного кошика, а що потрібно освятити

Що не потрібно класти до великоднього кошик, а що можна, читайте в матеріалі ТСН.ua
Головне церковне свято — Світле Христове Воскресіння 2023 року християни Східного обряду буде відзначати 16 квітня.
З нагоди свята, напередодні у Велику Суботу почнуться святкові богослужіння, багато українці вирушать до церкви, щоб святити великодній кошик. Важливо зробити це правильно, не всі продукти можна освячувати. Розповідаємо, що не потрібно класти у пасхальний кошик.
Що не можна святити на Паску
- Не можна освячувати будь-який алкоголь, горілку, пиво, тощо за винятком кагору.
- Забороняється святити кров'яну ковбасу.
- Не можна приносити до церкви матеріальні цінності — гроші, ключі, прикраси тощо.
- Існує думка, що ніби-то освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем. Але це не так, ніж у жодному разі не можна освячувати.
Що потрібно покласти до кошика та що можна освячувати
- Найголовніше – це, звичайно паску, яка символізує тіло Христа, який воскрес, перемогу життя над смертю. Недарма апостол Павло в посланні до коринфян зазначав, що Паска – це Христос, принесений у жертву.
- Яйця, писанки, крашанки – символ нового життя та воскресіння.
- Молочні продукти, сир, масло — як немовля хоче маминого молока, так і людина Божої благодаті.
- М'ясні продукти. Їх освячення витікає зі старозавітної Паски, коли споживали жертовне ягня. Недаремно Ісуса називають ще Агнцем Божим.
- Хрін – це коріння віри у Воскресіння Ісуса Христа.
- Сіль у Біблії символізує спосіб зв’язку між Богом та його народом. Під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”.
- Вино "Кагор".
Читайте також: