Що не можна класти до великодного кошика, а що потрібно освятити

Що не потрібно класти до великоднього кошик, а що можна, читайте в матеріалі ТСН.ua

Головне церковне свято — Світле Христове Воскресіння 2023 року християни Східного обряду буде відзначати 16 квітня.

З нагоди свята, напередодні у Велику Суботу почнуться святкові богослужіння, багато українці вирушать до церкви, щоб святити великодній кошик. Важливо зробити це правильно, не всі продукти можна освячувати. Розповідаємо, що не потрібно класти у пасхальний кошик.

Що не можна святити на Паску

Не можна освячувати будь-який алкоголь, горілку, пиво, тощо за винятком кагору.

Забороняється святити кров'яну ковбасу.

Не можна приносити до церкви матеріальні цінності — гроші, ключі, прикраси тощо.

Існує думка, що ніби-то освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем. Але це не так, ніж у жодному разі не можна освячувати.

Що потрібно покласти до кошика та що можна освячувати

Найголовніше – це, звичайно паску, яка символізує тіло Христа, який воскрес, перемогу життя над смертю. Недарма апостол Павло в посланні до коринфян зазначав, що Паска – це Христос, принесений у жертву.

Яйця, писанки, крашанки – символ нового життя та воскресіння.

Молочні продукти, сир, масло — як немовля хоче маминого молока, так і людина Божої благодаті.

М'ясні продукти. Їх освячення витікає зі старозавітної Паски, коли споживали жертовне ягня. Недаремно Ісуса називають ще Агнцем Божим.

Хрін – це коріння віри у Воскресіння Ісуса Христа.

Сіль у Біблії символізує спосіб зв’язку між Богом та його народом. Під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”.

Вино "Кагор".

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