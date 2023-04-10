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Що не можна класти до великодного кошика, а що потрібно освятити

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
2207
Час на прочитання
2 хв
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Що не можна класти до великодного кошика, а що потрібно освятити

Що не можна класти до Великодного кошика

Що не потрібно класти до великоднього кошик, а що можна, читайте в матеріалі ТСН.ua

Головне церковне свято — Світле Христове Воскресіння 2023 року християни Східного обряду буде відзначати 16 квітня.

З нагоди свята, напередодні у Велику Суботу почнуться святкові богослужіння, багато українці вирушать до церкви, щоб святити великодній кошик. Важливо зробити це правильно, не всі продукти можна освячувати. Розповідаємо, що не потрібно класти у пасхальний кошик.

Що не можна святити на Паску

  • Не можна освячувати будь-який алкоголь, горілку, пиво, тощо за винятком кагору.
  • Забороняється святити  кров'яну ковбасу.
  • Не можна приносити до церкви матеріальні цінності — гроші, ключі, прикраси тощо.
  • Існує думка, що ніби-то освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем. Але це не так, ніж у жодному разі не можна освячувати.

Що потрібно покласти до кошика та що можна освячувати

  • Найголовніше –  це, звичайно паску, яка символізує тіло Христа, який воскрес, перемогу життя над смертю. Недарма  апостол Павло в посланні до коринфян зазначав, що Паска – це Христос, принесений у жертву.
  • Яйця, писанки, крашанки –  символ нового життя та воскресіння.
  • Молочні продукти, сир, масло —  як немовля хоче маминого молока, так і людина Божої благодаті. 
  •  М'ясні продукти. Їх освячення витікає зі старозавітної Паски, коли споживали жертовне ягня. Недаремно Ісуса називають ще Агнцем Божим. 
  • Хрін – це коріння віри у Воскресіння Ісуса Христа.
  • Сіль у Біблії символізує спосіб зв’язку між Богом та його народом. Під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”.
  • Вино "Кагор".

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Дата публікації
Перегляди
2207
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