Страсний тиждень перед Пасхою у 2022 році: традиції кожного дня

Вже зовсім скоро християни всього світу зустрічатимуть свято Великодня. У 2022 році християни Західного обряду відзначатимуть Пасху 17 квітня, Східного - 24 квітня. Що потрібно робити кожного дня в страсний тиждень - у матеріалі ТСН.ua
Страсна неділя, або страсна седмиця - останній, найважливіший тиждень перед Пасхою. Він присвячений останнім дням життя Христа, його земним стражданням, розп'яттю та похованню. Тому на цей тиждень випадають найсуворіші обмеження. Також у страсний тиждень готуються до світлого Воскресіння.
Коли страсний тиждень 2022
Для християн Західного обряду (католиків) страсний тиждень триватиме з 10 по 16 квітня, Христове Воскресіння буде 17 квітня. Страсний тиждень християни Східного обряду відзначатимуть з 17 по 23 квітня, а сам Великдень - 24 квітня.
Що означають дні страсного тижня
Вербна неділя
Останню неділю перед Великоднем називають "вербною". За християнським писанням Христос в цей день в'їхав до Єрусалиму, а миряни устелили йому дорогу пальмовим листям. В Україні пальмове листя замінили на вербу. Через це у вербну неділю у церкві освячують вербу та несуть її до дому.
Великий понеділок
В цей день проводяться церковні служби під час яких згадується сюжети про патріарха Йосифа, якого зрадили брати, про прокляття Христом безплідної смоковниці - символу душі, що не покаялася у гріхах. У цей день починається суворий пост, можна їсти лише хліб, фрукти та овочі, а для монахів відмова від їжі взагалі. В цей день починається підготовка дому до свята. Чоловіки займаються дрібним ремонтом, жінки - прибиранням, пранням тощо.
Великий вівторок
В богослужіннях цього дня згадують бесіди та притчі Ісуса Христа в Єрусалимському храмі - пророцтва Христа про зраду Юди, зречення Петра, вчення про добрі справи, Страшний суд.
У вівторок традиційно готують одяг для свята, вибирають скатертину на святковий стіл та рушник з яким підуть до церкви на Великодню службу, починають купувати продукти до свята. У цей день можна працювати на землі.
Велика середа
Вважається, що у цей день Юда зрадив Ісуса Христа за 30 срібників, згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса та помазала їх миром. В цей день віряни сповідаються у церкві.
В середу завершують прибирання в хаті та починають прикрашати дім до Пасхи, починають купувати яйця щоб пофарбувати на Великдень.
Великий четвер
В цей день перед розп'яттям Христа відбулася Таємна вечеря. Під час богослужінь, що проводяться в цей день згадують страждання Сина Божого. У Великий четвер зазвичай християни причащаються.
Великий четвер називається "Чистим". Традиційно цей день починають до сходу сонця, купанням з молитвою. Саме в цей день проводять генеральне прибирання, печуть паски, фарбують яйця.
Страсна п'ятниця
Остання п'ятниця перед Великоднем називається страсною. В цей день Ісуса розп'яли на хресті, в цей день він помер заради людей. Цей найбільший день скорботи. Багато хто в цей день взагалі відмовляється від їжі до вечірньої служби коли виносять Плащаницю. Традиційно у цей день скорботи поводились дуже стримано, у молитвах.
Велика субота
В цей згадують про поховання Христа, його перемогу над смертю. На вечірній службі в храмах проводять Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст, і всі збираються до храму.
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