У Данії повідомили, коли винищувачі F-16 прилетять до України

Посол Данії сказав, що "оптимістично налаштований", і впевнений, що літаки "скоро прибудуть".

Винищувачі F-16 прибудуть до України з Данії влітку 2024 року. Зараз українські пілоти і наземні команди готуються до використання літаків в Україні.

Про це повідомив посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, повідомляє "РБК-Україна".

Дипломат вказав, що не дуже знайомий з технічними деталями, але може процитувати прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, яка нещодавно побувала у Львові.

"Їй поставили те саме питання, і вона сказала, що літаки прибудуть цього літа. Якого місяця – вона не уточнила. Я можу тільки послатись на те, що вона сказала", – розповів посол.

Міккельсен звернув увагу на складність цього питання, оскільки йдеться не лише про винищувач. Літак – це тільки один складник, окрім якого є ціла система забезпечення, обслуговування, наземні бригади, які стежать за справністю авіасудна.

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"Це величезне завдання і мені випала честь зустрітися з деякими українськими пілотами на авіабазі в Данії ще в серпні минулого року, коли ваш президент приїжджав до Данії", – додав посол.

Він повідомив, що українські пілоти і наземні команди дуже хочуть почати використання F-16.

"Так що я оптимістично налаштований, я впевнений, що вони скоро прибудуть і, сподіваюся, скоро будуть готові до експлуатації", – сказав Міккельсен.

До слова, раніше в Бельгії заявили, що передадуть Україні винищувачі F-16 вже 2024 року, але точних термінів не назвали.

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