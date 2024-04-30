В Дании сообщили, когда истребители F-16 прилетят в Украину

Посол Дании сказал, что "оптимистично настроен" и уверен, что самолеты "скоро прибудут".
Истребители F-16 прибудут в Украину из Дании летом 2024 года. Сейчас украинские пилоты и наземные команды готовятся к использованию самолетов в Украине.
Об этом сообщил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, сообщает "РБК-Украина".
Дипломат указал, что не очень знаком с техническими деталями, но может процитировать премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, которая недавно побывала во Львове.
"Ей задали тот же вопрос, и она сказала, что самолеты прибудут этим летом. В каком месяце – она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала", – рассказал посол.
Миккельсен обратил внимание на сложность этого вопроса, поскольку речь идет не только об истребителе. Самолет – это только одна составляющая, кроме которой есть целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью авиасуда.
Читайте главные новости дня:
- Россиянин в Германии жестоко убил двух украинских военных: новые подробности трагедии
- Если не заплатил 200 тысяч за неявку в ТЦК: лишат ли жилья и автомобиля
- Эксклюзивный прогноз погоды на май: возможны ли еще заморозки и какой будет погода на Пасху
"Эта огромная задача и мне представилась честь встретиться с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года, когда ваш президент приезжал в Данию", — добавил посол.
Он сообщил, что украинские пилоты и наземные команды очень хотят начать использование F-16.
"Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", – сказал Миккельсен.
К слову, ранее в Бельгии заявили, что передадут Украине истребители F-16 уже в 2024 году, но точных сроков не назвали.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Министр обороны США сделал заявление о F-16 и дополнительной помощи Украине
Читайте также: