В Дании сообщили, когда истребители F-16 прилетят в Украину

Посол Дании сказал, что "оптимистично настроен" и уверен, что самолеты "скоро прибудут".

Истребители F-16 прибудут в Украину из Дании летом 2024 года. Сейчас украинские пилоты и наземные команды готовятся к использованию самолетов в Украине.

Об этом сообщил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, сообщает "РБК-Украина".

Дипломат указал, что не очень знаком с техническими деталями, но может процитировать премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, которая недавно побывала во Львове.

"Ей задали тот же вопрос, и она сказала, что самолеты прибудут этим летом. В каком месяце – она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала", – рассказал посол.

Миккельсен обратил внимание на сложность этого вопроса, поскольку речь идет не только об истребителе. Самолет – это только одна составляющая, кроме которой есть целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью авиасуда.

Читайте главные новости дня:

"Эта огромная задача и мне представилась честь встретиться с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года, когда ваш президент приезжал в Данию", — добавил посол.

Он сообщил, что украинские пилоты и наземные команды очень хотят начать использование F-16.

"Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", – сказал Миккельсен.

К слову, ранее в Бельгии заявили, что передадут Украине истребители F-16 уже в 2024 году, но точных сроков не назвали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Министр обороны США сделал заявление о F-16 и дополнительной помощи Украине

Читайте также: