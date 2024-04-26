В Бельгии анонсировали передачу Украине самолетов F-16

Передача будет за счет доходов от замороженных российских активов.

В Бельгии заявили, что передадут Украину истребители F-16 уже в 2024 году, но точных сроков не назвали.

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Об этом на совместном брифинге заявили премьер Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает BRF.

Министр обороны Бельгии заявил, что. Страна хочет передать самолеты для защиты Украины как можно быстрее. В Брюсселе делают все возможное, чтобы поставки летал состоялись в этом году.

Кроме того, министр подчеркнул, что обороноспособность Бельгии никак не пострадает от передачи Украине самолетов F-16.

Глава правительства Бельгии заявил, что передача самолетов будет профинансирована за счет дохода от замороженных российских активов, а не на средства бельгийских налогоплательщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пилоты во Франции начали подготовку к полетам на F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, когда первые F-16 с пилотами появятся в Украине.

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