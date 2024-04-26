У Бельгії анонсували передавання Україні літаків F-16

Передавання буде за рахунок доходів від російських заморожених активів.

У Бельгії заявили, що передадуть Україні винищувачі F-16 вже у 2024 році, але точних термінів не назвали.

Також читайте Не лише F-16: посол Данії розкрив деталі нового пакету допомоги Україні

Про це на спільному брифінгу заявили прем'єр Бельгії Александер Де Кроо та міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, інформує BRF.

Міністр оборони Бельгії заявив, що. Країна хоче передати літаки для захисту України якнайшвидше. У Брюсселі роблять все можливе, щоб постачання літав відбулось цього року.

Крім того, міністр підкреслив, що обороноздатність Бельгії жодним чином не постраждає від передавання Україні літаків F-16.

Натомість голова уряду Бельгії заявив, що передавання літаків буде профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не коштом бельгійських платників податків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські пілоти у Франції розпочали підготовку до польотів на F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, коли перші F-16 з пілотами з'являться в Україні.

Читайте також: