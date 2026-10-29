Польща передасть Україні два винищувачі: у Варшаві підтвердили рішення

МіГ-29 / © Вікіпедія

Реклама

Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29 у межах нового пакету військової допомоги. Інформацію про це підтвердив директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства оборони Польщі генерал-лейтенант у відставці Даріуш Луковський, зауваживши, що передача відбудеться «найближчим часом».

Про це повідомляє видання Onet.pl.

Реклама

За даними видання, термін експлуатації (ресурс) одного з літаків вже вичерпано, тоді як інший перебуває у повністю робочому стані.

Реклама

Цю інформацію також підтвердив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

«Є угода щодо передачі двох МіГ-29 Україні. Стосовно решти літаків МіГ питання наразі вирішується», — сказав він.

Посадовець також зауважив, що рівень зацікавленості у винищувачах МіГ-29 з боку Києва дещо знизився, оскільки зараз пріоритетом для українських військових є сучасніші західні машини — F-16, Mirage та інші новітні платформи.

Що увійде до нового пакету допомоги

Зазначається, що у вересні представники українського оборонного відомства повідомляли, що черговий пакет допомоги від Польщі сягне $50 млн євро і міститиме також засоби протиповітряної оборони.

Реклама

У польському Міноборони наголошують, що межею масштабів підтримки є власна безпека країни та ресурси збройних сил, оцінку яким дає начальник Генерального штабу.

«Ми готуємо підтримку, яка включає техніку, що виходить з ужитку польських Збройних сил (у неї закінчується ресурс) — те, що вже не використовувалося б Войськом Польським, але може з користю застосовуватися в Україні», — наводять витяг із заяви Міноборони Польщі.

Точного та вичерпного переліку всього озброєння, яке увійде до нового пакету підтримки для Києва, у польському відомстві поки не розкривають.

Раніше повідомлялось, що Швеція найближчим часом має передати Україні винищувачі Gripen для посилення Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів