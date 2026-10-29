ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Польща передасть Україні два винищувачі: у Варшаві підтвердили рішення

Міністерство оборони Польщі підтвердило укладення угоди про передачу Україні двох винищувачів МіГ-29 найближчим часом у межах нового пакету військової допомоги.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
МіГ-29

МіГ-29 / © Вікіпедія

Польща передасть Україні два винищувачі МіГ-29 у межах нового пакету військової допомоги. Інформацію про це підтвердив директор Департаменту стратегії та оборонного планування Міністерства оборони Польщі генерал-лейтенант у відставці Даріуш Луковський, зауваживши, що передача відбудеться «найближчим часом».

Про це повідомляє видання Onet.pl.

За даними видання, термін експлуатації (ресурс) одного з літаків вже вичерпано, тоді як інший перебуває у повністю робочому стані.

Цю інформацію також підтвердив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

«Є угода щодо передачі двох МіГ-29 Україні. Стосовно решти літаків МіГ питання наразі вирішується», — сказав він.

Посадовець також зауважив, що рівень зацікавленості у винищувачах МіГ-29 з боку Києва дещо знизився, оскільки зараз пріоритетом для українських військових є сучасніші західні машини — F-16, Mirage та інші новітні платформи.

Що увійде до нового пакету допомоги

Зазначається, що у вересні представники українського оборонного відомства повідомляли, що черговий пакет допомоги від Польщі сягне $50 млн євро і міститиме також засоби протиповітряної оборони.

У польському Міноборони наголошують, що межею масштабів підтримки є власна безпека країни та ресурси збройних сил, оцінку яким дає начальник Генерального штабу.

«Ми готуємо підтримку, яка включає техніку, що виходить з ужитку польських Збройних сил (у неї закінчується ресурс) — те, що вже не використовувалося б Войськом Польським, але може з користю застосовуватися в Україні», — наводять витяг із заяви Міноборони Польщі.

Точного та вичерпного переліку всього озброєння, яке увійде до нового пакету підтримки для Києва, у польському відомстві поки не розкривають.

Раніше повідомлялось, що Швеція найближчим часом має передати Україні винищувачі Gripen для посилення Повітряних сил ЗСУ.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie