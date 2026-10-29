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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Польша передаст Украине два истребителя: в Варшаве подтвердили решение

Министерство обороны Польши подтвердило заключение соглашения о передаче Украине двух истребителей МиГ-29 в ближайшее время в рамках нового пакета военной помощи.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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МиГ-29

МиГ-29 / © Википедия

Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29 в рамках нового пакета военной помощи. Информацию об этом подтвердил директор Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства обороны Польши генерал-лейтенант в отставке Дариуш Луковский, отметив, что передача состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает издание Onet.pl.

По данным издания, срок эксплуатации (ресурс) одного из самолетов уже исчерпан, в то время как другой находится в полностью рабочем состоянии.

Эту информацию также подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

«Есть соглашение о передаче двух МиГ-29 Украине. Относительно остальных самолетов МиГ вопрос решается», — сказал он.

Чиновник также отметил, что уровень заинтересованности в истребителях МиГ-29 со стороны Киева несколько снизился, поскольку сейчас приоритетом для украинских военных являются более современные западные машины — F-16, Mirage и другие новейшие платформы.

Что войдет в новый пакет помощи

Отмечается, что в сентябре представители украинского оборонного ведомства сообщали, что очередной пакет помощи от Польши составит $50 млн. евро и будет содержать также средства противовоздушной обороны.

В польском Минобороны отмечают, что пределом масштабов поддержки является собственная безопасность страны и ресурсы вооруженных сил, оценку которым дает начальник Генерального штаба.

«Мы готовим поддержку, которая включает технику, которая выходит из употребления польских Вооруженных сил (у нее заканчивается ресурс) — то, что уже не использовалось бы Войском Польским, но может с пользой применяться в Украине», — приводят выдержку из заявления Минобороны Польши.

Точного и исчерпывающего перечня всего вооружения, которое войдет в новый пакет поддержки для Киева, в польском ведомстве пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что Швеция в ближайшее время передать Украине истребители Gripen для усиления Воздушных сил ВСУ.

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