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Польша передаст Украине два истребителя: в Варшаве подтвердили решение
Министерство обороны Польши подтвердило заключение соглашения о передаче Украине двух истребителей МиГ-29 в ближайшее время в рамках нового пакета военной помощи.
Польша передаст Украине два истребителя МиГ-29 в рамках нового пакета военной помощи. Информацию об этом подтвердил директор Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства обороны Польши генерал-лейтенант в отставке Дариуш Луковский, отметив, что передача состоится в ближайшее время.
Об этом сообщает издание Onet.pl.
По данным издания, срок эксплуатации (ресурс) одного из самолетов уже исчерпан, в то время как другой находится в полностью рабочем состоянии.
Эту информацию также подтвердил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.
«Есть соглашение о передаче двух МиГ-29 Украине. Относительно остальных самолетов МиГ вопрос решается», — сказал он.
Чиновник также отметил, что уровень заинтересованности в истребителях МиГ-29 со стороны Киева несколько снизился, поскольку сейчас приоритетом для украинских военных являются более современные западные машины — F-16, Mirage и другие новейшие платформы.
Что войдет в новый пакет помощи
Отмечается, что в сентябре представители украинского оборонного ведомства сообщали, что очередной пакет помощи от Польши составит $50 млн. евро и будет содержать также средства противовоздушной обороны.
В польском Минобороны отмечают, что пределом масштабов поддержки является собственная безопасность страны и ресурсы вооруженных сил, оценку которым дает начальник Генерального штаба.
«Мы готовим поддержку, которая включает технику, которая выходит из употребления польских Вооруженных сил (у нее заканчивается ресурс) — то, что уже не использовалось бы Войском Польским, но может с пользой применяться в Украине», — приводят выдержку из заявления Минобороны Польши.
Точного и исчерпывающего перечня всего вооружения, которое войдет в новый пакет поддержки для Киева, в польском ведомстве пока не раскрывают.
Ранее сообщалось, что Швеция в ближайшее время передать Украине истребители Gripen для усиления Воздушных сил ВСУ.