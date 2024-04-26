"Ми втратили легенду": у Луцьку попрощались із загиблим захисником України

Побратими військового кажуть, загиблий був прикладом для них.

У Луцьку провели в останню путь головного сержанта бригади "Хартія" Олександра Ющенка. Військовий із позивним "Капа" воював на різних напрямках з 2014 року. За цей час виховав сотні бійців. Він один із засновників піхотного батальйону за стандартами НАТО у складі четвертої бригади швидкого реагування Нацгвардії, а також бригади "Хартія".

Спогади про легендарного воїна зібрала кореспондентка ТСН Тетяна Хомич.

Військові кажуть, що Олександр Ющенко був прикладом для них

З видатним військовим, якому було лише 37, прощаються у його рідному Луцьку.

"Ми втратили легенду, ми втратили найпотужнішого головного сержанта в нашій державі. Це людина, яка виховала дуже багато людей", - каже командир бригади "Хартія", полковник Нацгвардії Ігор Оболєнський.

Військову кар’єру Олександр Ющенко розпочав ще двадцять років тому. Коли пішов навчатися на танкіста. І вже за рік став командиром відділення.

"Справжній воїн. Зразок сучасного сержанта. За 28 років своєї служби кращого сержанта я не бачив", - каже побратим Олег Гармата.

З 2014 року війна назавжди у його житті.

"Дуже вимогливий до себе і до своїх підлеглих. Він завжди подавав приклад на собі, спочатку робив він, а потім його люди", - каже побратим військового.

За роки війни воїн побував у найгарячіших точках. За цей час натренував та виховав сотні бійців. Серед них і Андрій.

"Скільки всього він навчив, скільки ще всього мало бути попереду, скільки планів, він у наших серцях як найкращий, найулюбленіший сержант", - каже він.

Військові, яким пощастило вчитися в Олександра, розповідають - він був справжнім професіоналом, вимогливим до всіх, а насамперед – до себе.

"Був першим виконавцем своїх наказів, справжнім командиром був", - каже військовий Олександр.

На цих кадрах бригади "Хартія" - іспит на шеврон. Олександр біжить на рівні з усіма. І дає бійцям мудрі настанови.

Олександр Ющенко

Що згадують про захисника України його вчителі та однокласники

Про пристрасть Олександра до вивчення історії ще зі школи – пригадують і однокласники, і вчителі.

"Дуже цікаво було на уроці. Він міг розказати може більше, як вчитель. Бо він дуже цікавився. Іноземна мова, історія, він точно знав, хто наш ворог", - каже однокласниця Іванна Приходько.

"Який він був золотий хлопець. Справді. От чесно вам кажу. Вихований, розумний", - каже вчителька історії Людмила Новосад.

Ще Олександр Ющенко закінчив курси кінологів. Багато років займався тренуванням тварин. І навіть під час війни намагався попрацювати з чотирилапими, які виковували спецзавдання на війні.

Героя поховали на кладовищі поблизу Луцька на алеї почесних поховань. Без батька залишився маленький син.

Олександр Ющенко

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Нагадаємо, на війні загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов.

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