На війні загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов

Він долучився до Сил оборони восени 2022 року.

На війні проти російських окупантів загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов.

Про це підтвердила Суспільному підтвердила колишня заступниця Олександра Бакликова — Олена Кірєєва.

Про свій вступ до ЗСУ Бакликов повідомив 13 вересня 2022 року у Facebook "Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".

Крім того, про загибель Олександра Бакликова також написали міський голова Тростянця Юрій Бова, голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

Що ще відомо про Олександра Бакликова

Олександр Бакликов народився в Лебедині. Там працював токарем, вчителем та був приватним підприємцем. Зокрема, олчоював МПП "Крестина", МПП "Альфа".

На посаду Лебединського міського голови його обрали 2015 року. Згодом його переобрали і 2020 року. За нього проголосували 4448 виборців, що становить 39,5 % від усіх голосів. Усього на посаду мера Лебедина претендували 10 кандидатів.

Згодом депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Лебедина. Вже через рік, у травні 2022 року суд поновив на посаді Олександра Бакликова.

Нагадаємо, відомий український актор театру Андрій Доманський загинув на фронті.

Також ми повідомляли, що на війні проти російських загарбників загинув колишній український гандболіст Сергій Чуприна.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.