Дни Гекаты в мае 2024 года: что нужно знать и чем они опасны

Дни Гекаты – это особенные дни в лунном календаре.

В греческой мифологии Геката – это богиня волшебства, магии и причудливых преобразований. Ее праздник часто ассоциируется с темными силами, а также с поклонением Луне.

Дни Гекаты могут указывать на определенные дни, когда совершаются обряды, ритуалы или чествования этой богини, обычно связанные с магическими практиками или ритуалами, направленными на защиту от злых сил или совершение определенных целей. Эти обряды могут иметь различные формы в зависимости от традиций и верований, связанных с культом Гекаты.

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В современном понимании дни Гекаты – это два дня до молодой Луны и в течение двух дней после. Также на днях Гекаты некоторые специалисты считают 9, 15, 23, 29 дней лунного календаря. Еще дни Гекаты называют днями темной или черной Луны и даже сатанинскими, хотя богиня Геката не имеет никакого отношения к Сатане.

Дни гекатов в лунном календаре считаются крайне неблагоприятными, критическими или поворотными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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