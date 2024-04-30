Во вторник, 30 апреля, в Харькове произошли взрывы во время воздушной тревоги. Российская армия наносит удары по городу.

Об этом сообщили Телеграмм-каналы и местные власти.

"В Харькове слышны взрывы – город под ударом агрессора. Будьте осторожны", — подчеркнул мэр Игорь Терехов.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 09:55. ПС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и КАБ в регионе.

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман прокомментировал наступление россиян на Харьков. По его словам, для врага очень важен Купянск. Там ведь важны железнодорожные пути.

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