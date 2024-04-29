Какому знаку Зодиака повезет 30 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 апреля?

День революционных перемен, когда можно и нужно браться за самые трудные и сложные проекты, казавшиеся до этого недостижимыми – сегодня их ждет успех. Возможно, это произойдет не моментально, а спустя некоторое время, но сам факт успеха это не умаляет. Велика вероятность и того, что радикальные перемены произойдут независимо от действий – а, возможно – желания человека, в таком случае к головокружительным поворотам в его судьбе необходимо быть морально готовыми.

Близнецы

Близнецам звезды настоятельно рекомендуют обращать внимание на знаки Вселенной, которые они – в силу свойственной им романтической рассеянности – они могут пропустить. Они будут нести в себе не пророчества, что мы привыкли ожидать от высших сил, а подсказки относительно того, как нужно поступить в сложившейся – непростой – жизненной ситуации. Прислушавшись к ним, представители знака смогут выиграть не только у обстоятельств, но и у судьбы, а это много значит.

Читайте также: