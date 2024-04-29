Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 квітня?

День революційних змін, коли можна і потрібно братися за найважчі і найскладніші проєкти, які здавалися до цього недосяжними – сьогодні на них чекає успіх. Можливо, це станеться не миттєво, а згодом, але сам факт успіху це не применшує. Велика імовірність і того, що радикальні зміни відбудуться незалежно від дій – а, можливо, – бажання людини, у такому разі до запаморочливих поворотів у її долі необхідно бути морально готовими.

Близнята

Близнятам зірки наполегливо рекомендують звертати увагу на знаки Всесвіту, які вони – через властиву їм романтичну неуважність – можуть пропустити. Вони нестимуть у собі не пророцтва, на які ми звикли чекати від вищих сил, а підказки щодо того, як треба вчинити в непростій життєвій ситуації, що склалася. Дослухавшись до них, представники знака зможуть виграти не лише в обставин, а й у долі, а це багато що означає.

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