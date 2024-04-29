Наступ росіян на Харків: експерт попередив про можливу загрозу

Після заяви Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках, обстановку для ТСН.ua прокоментував військовий експерт Олексій Гетьман.

Чому для росіян важливий Куп'янськ

"Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий – це в першу чергу залізниця, наші логістичні шляхи", - каже Олексій Гетьман. Та продовжує: "Росіяни намагаються захопити цю логістику. Раніше з боку ворога не було таких наступальних дій тому, що у окупантів відбулась певна ротація. Так звана тактична. Це не та ротація, коли відводиться підрозділ на пункт постійної дислокації, а ротація в межах зони бойових дій. Сталось поновлення боєздатності".

Чи існує загроза для Харкова

До цього Олексій Гетьман додає: "Щодо Харкова, то можна згадати заяву російського міністра Лаврова. Він говорив, що Харків цікавить росіян з точки зору відсунення ЗСУ. Захоплення до 7 травня (день інавгурації Путіна) або до 9 травня Часів Яра – це не дуже заходить у них, а от Харків, про який вони постійно кажуть як про першу столицю України, в розумінні росіян є столицею України, в їхньому розумінні йде війна за столицю України. Для них це суттєво".

На питання про те, чи будуть росіяни намагатись атакувати Харків, Гетьман відповів так: "В лоб точно не будуть. Вони розуміють, що для захоплення великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу. І такі бої можуть тривати місяцями, якщо не роками. Зараз, до 9 травня буде загострення по всій лінії фронту, не тільки на Куп'янському напрямку – на Авдіївському, Бахмутському, Мар'їнському. На всіх, тому що окупантам потрібні якісь "перемоги". По-перше, до 9 травня, по-друге – поки ще не повністю нам прийшло то озброєння, яке передають нам союзники".

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський так охарактеризував ситуацію на Куп'янському напрямку: "Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений".

Раніше у звіті американського Інституту вивчення війни йшлось, що розмови про можливий наступ ЗС РФ на Харків тривають, що змушує Україну виділяти додаткові ресурси для захисту міста.

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