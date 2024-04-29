Наступ на Харків: в ISW проаналізували можливості росіян

В окупантів немає достатніх сил для наступу.

Розмови про можливий наступ ЗС РФ на Харків тривають, що змушує Україну виділяти додаткові ресурси для захисту міста.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, далі розмов це поки що не зайде, адже в окупантів немає сил, які дозволили б узяти під свій контроль друге за величиною місто України. Про це говорять як у командуванні ЗСУ, так і військові експерти. Зокрема, йдеться про Головнокомандувача армії Олександра Сирського.

"Українські сили відстежують збільшення чисельності російських військ, що перегруповуються на Харківському напрямку, ймовірно, маючи на увазі Бєлгородську область, і що українські сили посилили оборонні позиції в "найбільш загрозливих" районах додатковими артилерійськими й танковими підрозділами", — цитують аналітики слова Сирського.

Військовий оглядач Костянтин Машовець раніше повідомляв, що противник перегрупував частини 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії (Ленінградський військовий округ) з Куп'янського напрямку в нове Північне угруповання військ. Тепер його оснащені елементи зосереджені в районі Бєлгорода.

Примітно, що 6-та загальновійськова армія брала участь у наступальних операціях у районі населеного пункту Синьківка, однак від жовтня минулого року так і не змогли взяти його під свій контроль. Це ставить під сумнів, пишуть в ISW, боєздатність бригади.

"Тому потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним рішенням, яке створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що вони зіткнуться з краще оснащеними ЗСУ після прибуття військової допомоги США", — зазначили аналітики.

Нагадаємо:

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 9 січня повідомили, що в Росії заговорили про широкомасштабну наступальну операцію на Харківщині, для створення 15-кілометрової "буферної зони".

Експерти вважають, що заклики до широкомасштабного наступу на Харків — це хитрий маневр росіян, аби відвернути українські сили від можливого втручання на Куп'янському напрямку.

5 січня західні ЗМІ писали, що ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом у середині січня. За словами журналістів, цілями нещодавніх повітряних атак окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається "як підготовка до широкомасштабного наступу в найближчі тижні".

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційна армія Росії у червні хоче розпочати новий наступ на фронті.

ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі повідомили, що Путін планує захопити Харків.

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