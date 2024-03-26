Яке українське місто планує відібрати Путін: джерела у Кремлі "злили" плани диктатора

Росія може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.

Президент Росії Володимир Путін націлився на взяття Харкова.

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на джерела у Кремлі.

Як зазначається, усі джерела видання впевнені, що Путін збирається продовжувати війну проти України. Проте їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться.

Так, один із співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що Путін "відчув слабкість України і готовий йти до переможного – хоч до Києва – і за ціною не постоїть".

"Треба буде мобілізацію – оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки – пересуне. Він пішов на принцип", – впевнене джерело.

Інший співрозмовник, близький до адміністрації президента РФ, навпаки, вважає, що вище керівництво країни ставить перед собою "реалістичніші цілі", а саме взяття Харкова і поступове закінчення "СВО" після цього. Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярного обстрілу Бєлгородської області потрібно створити "санітарну зону" навколо неї. Цей регіон РФ межує саме із Харківською областю України.

Нагадаємо, в середині грудня у виданні Bild вийшов матеріал про плани Путіна на наступні кілька років. Журналісти заявили, Росія планує окупувати значні частини Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Харківської областей, включно з Харковом.

Аналітики повідомили, що російське військове командування сподівається знайти достатні ресурси (300 тисяч мобілізованих) для проведення наступальної операції на Харків.

За даними аналітиків ISW, російська наступальна операція з оточення міста Харкова була б надзвичайно амбітною кампанією, яка вимагала б довгих рейдів відкритою місцевістю, до яких російські війська не вдавалися від початку повномасштабного вторгнення.

Наразі російські війська здійснюють наступальну операцію вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, де вони планують вийти до річки Оскіл у Харківській області.

Але навіть якщо росіяни досягнуть мети, перспективи просування окупантів до Харківської області зі східного берега річки Оскіл є такими ж складними, як і перспективи просування в інших місцях уздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю, якщо не більше.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на Харківщині будують другу лінію оборони. Для будівництва оборонних споруд використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби.

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