На Харківщині будують другу лінію оборони — ОВА

Побудовані фортифікаційні споруди можуть служити багато років.
У Харківській області почали будувати другу лінію оборонних споруд, починаючи з 1 березня.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
Він розповів, що вже збудовано сотні ВОП (взводний опорний пункт - Ред.).
Також в області зводять фортифікаційні споруди зводять за новими проєктами Міністерства оборони.
Для будівництва оборонних споруд використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби.
У керівництві області наголосили, що побудовані фортифікаційні споруди можуть служити багато років.
"Це друга лінія оборони. Для розуміння: на першій — знаходяться наші війська. Третя лінія вже є (те, що будувалося в напрямку від Харкова в міру визволення територій), вона буде дооснащуватися та оновлюватися, згідно з новими нормами Міноборони. Плюс — будемо розбудовувати ще більше кругову оборону міст та селищ", - пояснив керівник ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запорізькій області зведення фортифікаційних споруд буде вестись за оновленим проєктом.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна продовжує будувати лінію оборони в Донецькій області.
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