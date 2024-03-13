Загарбники обстріляли Мирноград: влучили у багатоповерхівку

Російські загарбники ввечері, 12 березня, обстріляли місто Мирноград, що у Донецькій області.

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Про це повідомив в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, інформує Суспільне.

"Внаслідок обстрілу є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку", - зазначив він.

За попередньою інформацією, по житловому будинку у Мирнограді влучили балістичною ракетою. Внаслідок влучання є поранені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що стали відомі подробиці обстрілу Харкова.

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