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Загарбники обстріляли Мирноград: влучили у багатоповерхівку

Загарбники обстріляли Мирноград: влучили у багатоповерхівку

Загарбники влучили у будинок в Мирнограді / Фото: t.me/war_monitor/

Внаслідок влучання є поранені.

Російські загарбники ввечері, 12 березня, обстріляли місто Мирноград, що у Донецькій області.

Про це повідомив в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, інформує Суспільне.

"Внаслідок обстрілу є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку", - зазначив він.

За попередньою інформацією, по житловому будинку у Мирнограді влучили балістичною ракетою. Внаслідок влучання є поранені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що стали відомі подробиці обстрілу Харкова.

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