Атака на Кривий Ріг: в ОВА розповіли про стан постраждалих

В Дніпропетровській ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок терористичної атаки російських агресорів на Кривий Ріг.

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Про стан постраждалих повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарнях Кривого Рогу триває боротьба за життя. Після вечірньої атаки ворога там восьмеро "важких". Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик", - написав він.

Лисак заявив, що найменшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.

Він додав, що всього поранень зазнало 44 людини. Госпіталізовані — понад два десятки. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі збільшилася кількість загиблих, з-під завалів дістають людей.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, чим окупанти били по Кривому Рогу.

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