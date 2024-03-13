Атака на Кривой Рог: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

В Днепропетровской ОВА рассказали о состоянии пострадавших в результате террористической атаки российских агрессоров на Кривой Рог.

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О состоянии пострадавших сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В больницах Кривого Рога продолжается борьба за жизнь. После вечерней атаки врага там восемь "тяжелых". Среди них три ребенка, в том числе 4-летний мальчик", — написал он.

Лисак заявил, что малейшим пострадавшим от российского террора нет и года. Это 2-месячный мальчик и 11-месячная девочка.

Он добавил, что всего ранений получили 44 человека. Госпитализированные — более двух десятков. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге увеличилось количество погибших, из-под завалов достают люди.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, чем кафиры били по Кривому Рогу.

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