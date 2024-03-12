Взрыв в Кривом Роге: в ОВА предварительно сообщили о двух погибших (фото с места попадания)

В результате ракетного удара по Кривому Рогу произошел пожар в многоэтажке. Есть информация о двух погибших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Предварительно, двое погибших. Есть пострадавшие. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Все детали – позже. Всю информацию уточняем", – написал Лысак.

Атака на Кривой Рог

По сообщению председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в результате вражеской ракетной атаки по меньшей мере три попадания.

Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ОВА

"В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ГСЧС гасит пожары. Скорая помощь работает. Штаб помощи людям разворачивается на Восточном-1 возле АТБ с 20.00. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любые другие вопросы", — написал Вилкул.

Фото: ОВА

Пока известно о 30 пострадавших, которых уже приняли больницы Кривого Рога в результате ракетного удара россиян, сообщили в ОВА.

Ракетний удар по Кривому Рогу Фото: ОВА

Пятеро в операционной в тяжелом состоянии, среди них ребенок.

Напомним, 9 марта украинское ПВО сбило 5 вражеских БпЛА "Шахед-131/136" над Криворожским районом на Днепропетровщине.

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