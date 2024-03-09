На Днепропетровщине был "прилет": куда попали оккупанты

Зафиксировано попадание по промышленному предприятию Кривого Рога. Там возник пожар.

Этой ночью, 9 марта, защитники неба сбили 5 вражеских беспилотников "Шахед-131/136" над Криворожским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, зафиксировано попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар.

"Целили оккупанты и по Никопольщине. Обстреляли Марганец и одно из сел громады. Выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет", – отметил Лысак.

"Пожар удалось локализовать в 02:57, но ликвидация последствий еще продолжается. Главное — без потерь", — уточнил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, что 8 марта захватчики обстреляли Херсон, в результате чего пострадал 7-летний мальчик.

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