На Дніпропетровщині був "приліт": куди влучили окупанти

Зафіксовано влучання по промисловому підприємству Кривого Рогу. Там виникла пожежа.

Цієї ночі, 9 березня, оборонці неба збили 5 ворожих безпілотників "Шахед-131/136" над Криворізьким районом на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, зафіксовано влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.

"Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили понад 10 снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", – зазначив Лисак.

"Пожежу вдалось локалізувати в 02.57, але ліквідація наслідків ще продовжується. Головне – без втрат", - уточнив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що 8 березня загарбники обстріляли Херсон, унаслідок чого постраждав 7-річний хлопчик.

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