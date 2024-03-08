Російські загарбники вбили двох жителів Вовчанська

На місцях подій працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Російські загарбники 8 березня обстріляли місто Вовчанськ, в результаті чого загинули двоє осіб.

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Про це повідомляє Національна поліція України.

У повідомленні вказується, що російські окупанти обстріляли місто на Харківщині з застосуванням FPV-дрону.

"8 березня близько 15:45 у Вовчанську зафіксовано влучання FPV-дрону в автомобіль «Ford Transit». В результаті загинув чоловік 1970 року народження та жінка 1975 року народження", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Донеччину, що відомо про поранених та наслідки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники обстріляли Харківщину.

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