Російські загарбники обстріляли Харківщину — ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські загарбники обстріляли регіон.

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Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Telegram.

Зокрема Синєгубов повідомив, що російські загарбники атакували місто Чугуїв.

"Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Синєгубов заявив, що профільні служби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників.

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