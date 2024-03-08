Російські загарбники обстріляли Харківщину — ОВА

Профільні служби працюють на місцях влучань.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські загарбники обстріляли регіон.
Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Telegram.
Зокрема Синєгубов повідомив, що російські загарбники атакували місто Чугуїв.
"Поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Синєгубов заявив, що профільні служби працюють на місцях влучань.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині.
Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників.
Читайте також:
- Чи був російський удар по Одесі замахом на Зеленського: думка експерта
- Окупанти вбили чоловіка та атакували приватні будинки на Чернігівщині
- Росіяни знову накрили вогнем Херсон: місцеві розповіли про пережите (фото, відео)