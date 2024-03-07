Чи був російський удар по Одесі замахом на Зеленського: думка експерта

РФ завдала удару по Одесі під час зустрічі президента Зеленського з грецьким прем'єром. У такий спосіб росіяни показують, що грають без правил.

Про це в ефірі ТСН.ua сказав Петро Черник.

Журналістка запитала, чи був удар по Одесі цілеспрямованим замахом на Зеленського.

"На мій погляд, так. Але це, мабуть, не замах – це вони показують, що грають без правил. Але дуже добре, що такі зустрічі відбуваються, тому що європейці, котрі перебувають в летаргічному сні пацифізму, повинні розуміти, що московський звір готовий вдатися до будь-якого злочину і що в них запобіжників немає, і що нарешті пора його по-справжньому "валити", – вважає Черник.

Раніше в Офісі президента розповіли, чи були Зеленський і Міцотакіс ціллю росіян.

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