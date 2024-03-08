Росіяни вдарили по Чугуєву: серед потерпілих - дитина (фото)

У місті пошкоджено будівлі.
Вночі проти 8 березня російська окупаційна армія завдала ударів по Чугуєву Харківської області. Сталися руйнування. Є потерпілі.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок удару окупантів по місту постраждало п'ять осіб, серед них трирічна дитина.
"Госпіталізовані три людини. Двом, зокрема, і дитині, надали медичну допомогу на місці", - наголосив Синєгубов.
Відомо також, що зафіксовано руйнування поруч з дев'ятиповерховим житловим будинком. Також пошкоджено магазини, готель та близько 13 автомобілів.
Як повідомлялося, напередодні вночі російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині. Жертв та постраждалих немає. Втім, частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону.