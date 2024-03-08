Росіяни вдарили по Чугуєву: серед потерпілих - дитина (фото)

Вночі проти 8 березня російська окупаційна армія завдала ударів по Чугуєву Харківської області. Сталися руйнування. Є потерпілі.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару окупантів по місту постраждало п'ять осіб, серед них трирічна дитина.

"Госпіталізовані три людини. Двом, зокрема, і дитині, надали медичну допомогу на місці", - наголосив Синєгубов.

Відомо також, що зафіксовано руйнування поруч з дев'ятиповерховим житловим будинком. Також пошкоджено магазини, готель та близько 13 автомобілів.

Вночі росіяни атакували Чугуїв в Харківській області.

Вночі росіяни атакували Чугуїв в Харківській області. / Фото: Олег Синєгубов

Як повідомлялося, напередодні вночі російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині. Жертв та постраждалих немає. Втім, частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону.

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