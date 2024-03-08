Росія атакує Україну ударними БпЛА — Повітряні сили

Російські загарбники запустили по Україні чергову партію іранських дронів-камікадзе.

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Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється про ворожі БпЛА на Харківщині, курсом на Чугуїв.

У повідомленні вказується, що "Шахеди" на північному сході Миколаївщини рухаються на північ. Також група БпЛА на півдні Черкащини рухається на північний схід, уздовж межі з Кіровоградською областю.

Крім того, Повітряні сили повідомили про групу "шахедів" на Кіровоградщині, які рухаються в Уманському напрямку!

"Шахеди" на сході Дніпропетровщини — курсом на Донеччину" - йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Хмельницькій області відновили енергопостачання у населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок атаки безпілотників.

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