Россия атакует Украину ударными БпЛА - Воздушные силы

Российские захватчики запустили по Украине очередную партию иранских дронов-камикадзе.

Также читайте РФ намеренно пытается атаковать густонаселенные районы: Братчук о налете БпЛА на Одессу

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Сообщается о вражеских БПЛА в Харьковской области, курсом на Чугуев.

В сообщении указывается, что "Шахеды" на северо-востоке Николаевщины двигаются на север. Также группа БпЛА на юге Черкасской области движется к северо-востоку, вдоль границы с Кировоградской областью.

Кроме того, Воздушные силы сообщили о группе "шахедов" в Кировоградской области, которые двигаются в Уманском направлении!

"Шахеды" на востоке Днепропетровщины — курсом на Донбасс" — говорится в сообщении ПС.

Напомним, ранее сообщалось, что российские дроны ударили по учебному полигону в Харьковской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельницкой области возобновили энергоснабжение в населенных пунктах, обесточенных в результате атаки беспилотников.

Читайте также: