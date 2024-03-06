РФ намеренно пытается атаковать густонаселенные районы: Братчук о налете БпЛА на Одессу

Несколько ночей подряд российская армия атакует беспилотниками Одессу. Оккупанты РФ заранее прокладывают маршруты и пытаются атаковать густонаселенные районы города.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Ночь была действительно очень напряженной. Уже которые сутки подряд враг пытается дронами-камикадзе атаковать Одессу. Снова был массированный налет. Воздушные бои большой напряженности сегодня были прямо в небе над нашим городом", — подчеркнул он.

Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 18 беспилотников. Впрочем, маневры БПЛА в жилых кварталах усложняли эту работу. Братчук отметил, что маршруты дронов – над жилыми кварталами – были проложены заранее.

"Россияне заранее прокладывают маршруты "Шахедов" — над жилыми кварталами, над густонаселенными районами города. То есть террористическая тактика врага не меняется. Надо отдать должное хирургически точной работе наших средств противовоздушной обороны, мобильных огневых групп и всех тех сил, которые были задействованы в отражении этих атак", — подчеркнул Сергей Братчук.

Как сообщалось, ночью на 6 марта россияне атаковали БпЛА Одессу. ПВО уничтожило 18 дронов, но есть падение обломков. В частности, поврежден рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе.

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