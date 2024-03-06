РФ умисно намагається атакувати густонаселені райони: Братчук про наліт БпЛА на Одесу

Кілька ночей поспіль російська армія атакує безпілотниками Одесу. Окупанти РФ заздалегідь прокладають маршрути і намагаються атакувати густонаселені райони міста.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"Ніч була, дійсно, дуже напруженою. Уже котру добу поспіль ворог намагається дронами-камікадзе атакувати Одесу. Знову був масований наліт. Повітряні бої великої напруженості сьогодні були прямо в небі над нашим містом", - наголосив він.

Українській протиповітряній обороні вдалося збити 18 безпілотників. Втім, маневри БпЛА у житлових кварталах ускладнювали цю роботу. Братчук зауважив, що маршрути дронів - над житловими кварталам - були прокладені заздалегідь.

"Росіяни заздалегідь прокладають маршрути "Шахедів" - над житловими кварталами, над густонаселеними районами міста. Тобто терористична тактика ворога не змінюється. Треба віддати належне хірургічно точній роботі наших засобів протиповітряної оборони, мобільних вогневих груп і всіх тих сил, які були задіяні у відбитті цих атак", - наголосив Сергій Братчук.

Як повідомлялося, вночі проти 6 березня росіяни атакували БпЛА Одесу. ППО знищила 18 дронів, але є падіння уламків. Зокрема, пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі.

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