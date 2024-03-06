В Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо

Вночі проти 6 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні працювали сили ППО. Втім, виникли ушкодження інфраструктури.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 6 БПЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області", - поінформував чиновник.

За його словами, внаслідок атаки безпілотників було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Через це залишаються знеструмленими кілька населених пунктів в регіоні. Крім того, сталися пошкодження даху та стелі приватного будинку. Загиблих та травмованих немає, наголосив Тюрін.

Як повідомлялося, в ніч проти 6 березня у Хмельницькій області пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА. Сирени лунали майже три години - від 00:22 до 03:07.

Читайте також: