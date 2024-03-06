Росіяни вдарили по Україні дронами: скільки безпілотників збила ППО

Вночі проти середи, 6 березня російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками "Shahed". Було знищено 38 ударних БпЛА. Також загарбники випустили ракети С-300.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed". За попередньою інформацією, силами оборони знищено 38 із 42 цих дронів", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що наразі інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 38 дронів-камікадзе Shahed. Їх росіяни запускали із району російського Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ), а також Чауди та Балаклави в анексованому Криму.

"В результаті бойової роботи збито 38 "Шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей", - йдеться у повідомленні ПС.

Крім того, вночі російські окупаційні війська атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої території Донецької області.

Нагадаємо, після опівночі майже всю Україну охопила повітряна тривога. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників територією країни.

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