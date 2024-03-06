Россияне ударили по Украине дронами: сколько беспилотников сбило ПВО

Ночью на среду, 6 марта российские оккупационные войска ударили по Украине беспилотниками "Shahed". Было уничтожено 38 ударных БПЛА. Также захватчики выпустили ракеты С-300.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed". По предварительной информации, силами обороны уничтожено 38 из 42 этих дронов", — говорится в строительстве.

Отмечается, что информация о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры уточняется.

Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание 38 дронов-камикадзе Shahed. Их россияне запускали из района российского Приморско-Ахтарского и Курского (РФ), а также Чауды и Балаклавы в аннексированном Крыму.

"В результате боевой работы сбито 38 "Шахедов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей", — говорится в сообщении ПС.

Кроме того, ночью российские оккупационные войска атаковали пятью управляемыми зенитными ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, после полуночи почти всю Украину охватила воздушная тревога. Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников по территории страны.

Читайте также: